Akşam saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Olayda 1 kişi yaralanırken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi

Sivas-Kayseri karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 otomobil birbirine girdi, kazada 1 kişi yaralandı. Olay, Aksu yol ayrımı mevkiinde yaşandı.

İddiaya göre, E.E. idaresindeki 16 ASN 532 plakalı BMW marka otomobil, hızla kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Olayda 58 AEF 562 plakalı Opel marka otomobil, 58 AGY 123 plakalı Opel marka otomobil, 58 BU 606 plakalı Nissan marka otomobil ve 58 AAH 302 plakalı Volkswagen marka otomobil hasar gördü.

Kazada 16 ASN 532 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.