Otoyolda jandarma aracına minibüsün çarpması sonucu 2 askeri personel şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara Niğde Otoyolu Aksaray'ın Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında duran Mobil Otoyol Jandarma Karakolu minibüsüne yoldan gelen başka bir minibüs arkadan çarptı. Kazada otoyol jandarma aracında bulunan 2 askeri personel şehit olurken diğer minibüste 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan askerler ve vatandaşlar ise ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.