İki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada otomobillerden birinde bulunan 3 köpekten 2’si yaşamını yitirirken, 1 köpeğin ise ayakları kırıldı

Mersin’in Tarsus ilçesi, dün akşam saatlerinde gerçekleşen trafik kazasıyla sarsıldı. Eski Ankara yolu üzerinde Özbek Mahallesi yakınlarında gerçekleşen kazada, iki otomobilin çarpışmasının ardından 72 yaşındaki Kerim Uyar hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 33 PN 412 plakalı otomobil ile 33 ABS 649 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Kerim Uyar (72) olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kazada ayrıca otomobillerden birinde bulunan 3 köpekten 2'si telef oldu, diğer köpeğin ise ayakları kırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle araçlarda sıkışan yaralılar kurtarılarak, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı köpeğin ise tedavi için ilgili birime gönderildiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.