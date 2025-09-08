İş insanı Fazlı Ateş'in tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Fazlı Ateş, 1 Mart 1973 tarihinde Niğde'de dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimi Niğde'de alan Ateş, orta gelirli bir ailenin çocuğu olarak iş hayatına genç yaşta atıldı.

Ateş, gençlik yıllarında Milli Gençlik Vakfı ve Refah Partisi Gençlik Kolları'nda aktif olarak görev aldı.

Fazlı Ateş, 1993 yılında Niğde'den ayrılarak Antalya'ya yerleşerek Cankurtaran Holding'in Akdeniz Bölge Müdürlüğü Pazarlama Departmanı'nda çalıştı.

Fazlı Ateş, 1996'da Ankara'ya taşınarak ortaklarıyla birlikte inşaat sektörüne adım attı. Kurduğu şirket aracılığıyla birçok inşaat projesine imza atan Ateş, ticari hayatına aynı sektörde düzenini bozmadan devam ediyordu.