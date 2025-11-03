Ceyhan, günde 3-4 fincandan fazla kahve içmenin dikkat ve hafıza üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirterek, “Aşırı kafein tüketimi uykusuzluk, anksiyete ve kalıcı öğrenme bozukluklarına neden olabilir” dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, kafeinin doğru miktarda tüketildiğinde zihinsel performansı artırdığını ancak fazla alındığında tam tersi etki yarattığını vurguladı:

“Kafein dikkat dağınıklığını azaltır, konsantrasyonu artırır ve zihni canlandırır. Ancak günlük 300-400 miligramı, yani yaklaşık 3-4 fincan kahveyi aşmamak gerekir. Özellikle sabah saatlerinde içilen 1-2 fincan kahve faydalıdır; ancak akşam geç saatlerde tüketildiğinde uyku kalitesini bozar.”

Aşırı kafein tüketiminin özellikle öğrencilerde uyku düzenini bozarak hafıza zayıflığına neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

“Kafein uyarıcı bir maddedir. Fazla alındığında kalp çarpıntısı, huzursuzluk, uykusuzluk ve anksiyeteye neden olur. Uyku eksikliği beynin dinlenmesini engeller, bu da öğrenme sürecini olumsuz etkileyerek kalıcı hafıza sorunlarına yol açar.”

Ceyhan, öğrencilerin sınav dönemlerinde daha fazla kafein tükettiklerine dikkat çekerek, “Gece uyanık kalmak için içilen fazla kahve aslında verimi düşürür, öğrenme kapasitesini azaltır” dedi. Uzman, kahvenin zamanında ve ölçülü tüketildiğinde faydalı olduğunu belirtti:

“Sabah saatlerinde içilen kahve, güne zinde başlamayı sağlar. Ancak günün ilerleyen saatlerinde tüketilen kafein, vücudun biyolojik saatini etkiler. Özellikle akşam 18.00’den sonra kahve içmemek, hem kaliteli uyku hem de sağlıklı beyin fonksiyonları için önemlidir.”

Enerji İçeceklerine De Dikkat

Ceyhan, “Enerji içeceklerinde kafein miktarı kahveye göre çok daha yüksektir. Gençlerin bu ürünleri bilinçsiz şekilde tüketmesi kalp ritim bozukluklarına, sinirlilik ve çarpıntıya yol açabilir. Özellikle spor öncesi veya ders çalışırken enerji içeceği kullanmak son derece risklidir” dedi.

Uzman, kafeinin bilinçli kullanıldığında faydalı bir destek olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Doğru zamanda, doğru miktarda alınan kahve dikkat ve hafızayı güçlendirir, sınav başarısını artırabilir. Ancak aşırıya kaçmak tam tersi etki yaratır. Kafein bir ilaç gibi düşünülmeli; dozunda alındığında yarar sağlar, fazlası zarardır.”