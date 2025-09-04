Türk sinema sektöründe özellikle bağımsız yapımların kurgucusu olarak tanınan Fazilet Onat, uzun yıllardır kamera arkasında emek veren isimlerden biri. Sinema alanında yaratıcı bakış açısıyla öne çıkan Onat, kurgudaki başarısı sayesinde de birçok projede adından söz ettirmeyi başardı.

Aynı zamanda akademik ve kültürel yönüyle de dikkat çeken bir aileye sahip olan Onat, yazar ve akademisyen Pınar Gür’ün kızı, sinema yazarı ve programcısı Emrah Kolukısa’nın eşi olarak da biliniyor.

Fazilet Onat’ın Kariyeri

Fazilet Onat’ın imzasını taşıyan çalışmalar arasında 2017 yapımı “Meteors” filmi ile 2018 tarihli kısa film “Gulyabani” öne çıkıyor. Bu projelerde kurgucu olarak görev alan Onat, sinemadaki yaratıcı dilin oluşumuna önemli katkılar sağladı.

Özellikle bağımsız sinema alanındaki üretkenliği, Onat’ı sektörde saygın bir konuma taşıdı. Kamera önünde değil, arkasında emeğiyle yer alan kadın sinemacılar arasında gösterilen Onat, Türk sinemasına kattığı değerle anılmaya devam ediyor.

Kaç Yaşında Ve Nereli?

Fazilet Onat’ın doğum yılına dair kamuoyunda net bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle kesin yaş bilgisi verilemiyor. Ancak, sektörde uzun süredir aktif olarak çalıştığı göz önünde bulundurulduğunda orta yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.

Onat’ın memleketine dair kesin bir bilgi paylaşılmamış durumda. Fakat sinema kariyerini genellikle İstanbul merkezli projeler üzerinden sürdüren Onat’ın Türkiye’nin farklı şehirlerinde de sektörel faaliyetlerde bulunduğu biliniyor.

Fazilet Onat Evli Mi?

Evli ve özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Kamuoyunda daha çok yaptığı işlerle tanınan Onat, kişisel hayatına dair ayrıntıları basınla paylaşmıyor.