Aspir bitkisinin çok uzun yıllardır dünyanın birçok yerinde yetiştirilmekte olduğunu söyleyen Mustafa Yenice, halk arasında yalancı safran, boyacı safranı gibi isimlerle anıldığını kaydetti.

“KURAK COĞRAFYALARA ÖZGÜ BİR BİTKİDİR”

Bitki hakkında bilgiler veren Yenice, “Bu bitki 30 ila 150 cm uzunluğunda, çiçekli olur. Çiçekleri sarı, turuncu veya kırmızı olabilmektedir ve uzun ömürlüdür. Parlak turuncu çiçekleri binlerce yıldır boya ve safran yerine kullanılır. Her dal, genellikle çiçek başlarında 15 ila 20 tohum içeren 1-5 arası değişen sayıda çiçekten oluşmaktadır. Aspir mevsimlik yağmur alan kurak coğrafyalara özgü bir bitkidir. Bu bitkiden elde edilen yağ, doymamış yağlar açısından zengin bir kaynaktır” diye konuştu.

“BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR”

Aspir bitkisinden üretilen yağ ile alakalı da konuşan Yenice, “Aspir yağı insanlığın en eski ürünlerinden biridir. İlk kullanımı 4 bin yıl öncesine; eski Mısır’a kadar uzanmaktadır. Hindistan şuanda dünya çapında en büyük aspir yağı üreticisi. Geleneksel Çin tıbbında ise aspir yaprakları, kan dolaşımını teşvik etmek, balgamı azaltmak ve kırıkları iyileştirmek için kullanılıyordu. Aspir bitkisi ülkemizde de yetiştirilmektedir. Güzel görüntüsü nedeniyle bir süs bitkisi olan Aspir bitkisi, tohumlarından elde edilen yağın farklı alanlarda kullanımı nedeniyle adından söz ettirmektedir. Bu bitkiden elde edilen maddeler; ilaçlarda, yemeklik yağ olarak, kozmetik ürünlerde ve boya maddesi olarak kullanılmaktadır. Yozgat’ta da ekimi yapılıyor diye biliyorum” dedi.

“MUTLULUK VERİYOR”

Aspir yağının faydalarını da aktaran Yenice, “Aspir yağında bulunan yağ asitleri, damar sertleşmesini önlemekte ve kolesterol düzeyini azaltmaktadır. Sonuç olarak bu yağ asitleri kalp hastalıkları riskini düşürmektedir. Menapoz sonrası yüksek kan basıncı olan ve kilo vermek isteyen kadınların diyetlerine aspir yağı ekleyebilir. Özellikle bel çevresinde meydana gelen yağlanmayı azaltmada etkili oluyor. Aspir yağı, mutluluk hormonu olarak bilinen seratonin düzeyini de artırarak, iştah kontrolünü sağlamakta ve bu sayede obezitenin önlenmesi ve tedavisi amacıyla da önerilmektedir. Seratoninhormunundaki olumlu etkileri, aspir yağının depresyon ve strese karşı da kullanılabileceğini göstermektedir. Aspir yağı özellikle saç ve deri sağlığı için de sıklıkla kullanılıyor. Özellikle derinin nemlendirilmesi, yaşlılık belirtilerinin geciktirilmesi, saçların hızlı uzaması, akne tedavisi, cilt renginin düzenlenmesi, saç dökülmesini önleme gibi olumlu etkileri bulunmakta, son yıllarda kelliğe karşı bir çare olarak bahsedilmektedir” diye konuştu.Melike Aslı Arslan