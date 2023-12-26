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İGDAŞ'ın resmi açıklamasına göre, geçtiğimiz kış döneminde başlatılan doğal gaz faturası ödeme kolaylığı uygulaması bu yıl da devam edecek. Karar, İGDAŞ'ın resmi web sitesinden duyuruldu.

Doğal gaz aboneleri için fatura ödemelerini hafifleten bir uygulama hayata geçirildi. İGDAŞ'ın açıklaması, doğal gaz faturalarını daha kabul edilebilir hale getiriyor.

Evlerindeki doğal gaz faturalarını ödemekte zorlananlar için müjdeli bir uygulama hayata geçirildi. Bu uygulamadan faydalanabilmek için tek gereken, bir kredi kartına sahip olmak.

Yüksek enflasyon, zam gören gıda ürünleri ve artan kira ücretleri karşısında çaresiz kalan milyonlarca vatandaşa, doğal gaz faturası kolaylığı sunuldu.

İGDAŞ'ın duyurusunda, İstanbul'lulara 7/24 kesintisiz, güvenli gaz arzı sağlayan ve konforlu bir yaşamı mümkün kılan İGDAŞ'ın, soğuk hava koşullarıyla birlikte artan ısınma maliyetlerine karşı ödeme kolaylığı sağlamak adına abone faturalarına kredi kartı ile vade farksız taksit kampanyası başlattığı ifade edildi.

FAİZDEN MUAF DOĞAL GAZ FATURASI TAKSİTLERİ

İGDAŞ'ın İBB iştiraki olduğu belirtilerek, taksit imkanından yararlanmak isteyen vatandaşların doğal gaz faturası ödemelerinde kullanmak üzere Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Türkiye Finans, Vakıfbank, Alternatifbank, ICBC Bank, TEB, ING, Ziraat Bankası, Odeabank ve Yapı Kredi Bankaları'ndan birinden kredi kartı edinmeleri gerektiği belirtildi.

Bu bankalardan herhangi biri üzerinden doğal gaz faturası ödemelerini gerçekleştiren vatandaşlar, faiz uygulanmadan faturalarını 6 takside bölerek ödeme imkanına sahip olacaklar. Bu ödeme yöntemiyle faturalarını taksitlendiren vatandaşlar, kredi kartı alışverişi yapmış sayılmayacaklar.