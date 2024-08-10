Son dönemde bankaların otomatik ödeme talimatları için uyguladığı faiz oranlarında gözle görülür bir artış yaşandı. Önceden belirlenen limitlere göre 2 TL olan hizmet bedeli, güncellenen oranlarla 2.5 TL'ye yükseldi. Bu artış, bankalar arasında yüzde 2.49 ile 4.42 arasında değişiklik gösteriyor.

Cep telefonlarına gelen zam mesajlarıyla bu değişiklikten haberdar olan vatandaşlar, otomatik ödeme talimatı vermeye devam ettiklerinde bu yeni oranlardan etkilenmeye devam edecekler. Artış, zaten yüksek gelen faturalar nedeniyle mali yükü daha da artırıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, bankaların komisyon gelirlerinde bu yılın ilk ayında, geçen yılın aynı dönemine göre dikkat çekici bir yüzde 158 artış yaşandı. Bankalar, yeni düzenlemeleri hem SMS yoluyla hem de internet sitelerindeki ücretler bölümünde duyurdu.

Örneğin, 1000 TL'lik bir fatura için ödenecek ek ücret, vergiler hariç en düşük 24.9 TL, en yüksek ise 44.2 TL olarak belirlendi. Vergiler dahil edildiğinde, 953 TL'lik bir fatura için 42.31 TL, 118 TL'lik bir fatura için ise 5.23 TL işlem faizi hesaplanıyor. Eğer bir hane halkının tüm faturaları otomatik ödeme talimatıyla ödeniyorsa, aylık 400-500 TL arasında faiz ücretleriyle karşılaşmak mümkün olabiliyor.

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün karı Ocak 2024'te yıllık bazda yüzde 66,4 artış gösterdi. Ancak kredi karşılıklarında yapılan yüksek zarar ayırmaları nedeniyle net kar yüzde 18,6 azalarak, Mayıs 2021'den bu yana ilk kez yıllık düşüş yaşandı. Aynı dönemde bankaların ücret ve komisyon gelirleri yüzde 158,1 artış gösterdi, ancak bu artış, faaliyet giderlerindeki yüzde 83'lük yükselişi karşılamaya yetmedi. Ocak ayında yaşanan 11,7 milyar TL ticari zarar, bankaların karlılığı üzerinde büyük bir baskı oluşturdu.

Geçen yılın aynı ayında bankalar 10,7 milyar TL ticari kar elde ederken, bu yıl kamu mevduat bankalarında yüzde 68,2, özel mevduat bankalarında ise yüzde 50,4'lük bir kar daralması yaşandı. Yabancı mevduat bankaları ise yüzde 14,4 oranında bir kar artışı bildirdi.