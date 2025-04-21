1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren destek programı, enerji verimliliğini artırmak ve dar gelirli vatandaşların fatura yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirildi.

Elektrik ve doğalgaz kullanıcılarına yapılan devlet katkıları, özellikle konut aboneleri için önemli bir rahatlama sağlayacak. Peki, devlet desteğinden kimler faydalanacak? Hangi şartlar geçerli? İşte detaylı bilgiler.

DEVLET DESTEĞİ HANGİ KULLANICILARA UYGULANACAK?

Devlet desteği yalnızca konut abonelikleri için geçerli olacak. Ticaret, sanayi, elektrik üretimi gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler bu destekten yararlanamayacak. Uygulamanın temel amacı, özellikle dar gelirli ve sabit gelirli hanelerin enerji faturalarını azaltarak, tasarrufu teşvik etmek ve vatandaşların bütçelerini rahatlatmaktır. Dolayısıyla, bu destekten yalnızca konutlarda yaşayan bireyler faydalanacak.

Elektrik faturalarındaki devlet desteği, tüketim miktarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. 417 kWh ve altında tüketim yapan konut aboneleri, faturalarının %60'ını devletin karşılayacağını öğrenmiş durumda. Ancak, 417 kWh'yi aşan tüketimler için bu oran %40’a düşüyor.

Elektrik desteği, her ay düzenli olarak faturada gösterilecek ve aboneler doğrudan ne kadar destek aldıklarını şeffaf bir şekilde görebilecekler. Örneğin, düşük tüketimli kullanıcılar daha yüksek oranlarda destek alacak, böylece enerji verimliliği sağlanacak ve tasarruflu kullanım teşvik edilecek.

YÜZDE 65’LİK DEVLET KATKISI

Doğalgaz faturalarındaki devlet desteği oranı %65 olarak belirlenmiş durumda. Bu, doğalgazla ısınan konutlardaki ısınma giderlerinin büyük kısmının devlet tarafından karşılanacağı anlamına geliyor. Bu destek, özellikle kış aylarında ısınma maliyetlerinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Örnek vermek gerekirse, bir konutun doğalgaz faturası 1.376,44 TL olarak hesaplandığında, devletten alınan destek 799,80 TL’ye kadar çıkıyor. Bu durumda, abonelere kalan ödeme tutarı 576,64 TL oluyor. Böylece devlet, vatandaşların doğalgaz faturalarındaki büyük bir kısmı karşılayarak ekonomik rahatlama sağlıyor.

UYGULAMA NASIL İŞLİYOR?

1 Nisan 2025 tarihinden itibaren, doğalgaz ve elektrik faturaları üzerinde şeffaflık sağlanmaya başlandı. Faturalar, tüketim miktarı ile birlikte, uygulanan devlet desteği oranlarını da gösteriyor. Bu sayede vatandaşlar, hangi miktarda enerji tükettiklerini ve devletten ne kadar katkı aldıklarını açık bir şekilde görebilecekler. Bu uygulama, enerji kullanımında şeffaflığı artırarak, vatandaşların tasarruf yapma konusunda bilinçli kararlar almalarını sağlıyor.

BAŞVURU GEREKLİ Mİ? OTOMATİK DESTEK UYGULAMASI

Elektrik ve doğalgaz desteği için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor. Bu destekler, otomatik olarak sisteme entegre edilerek, her hane için konut aboneliklerine uygulanacak. Ancak, sosyal yardım programlarına dahil olan haneler için ek yardımlar da sağlanabilir. Bu, dar gelirli vatandaşlar için ek bir avantaj sunmaktadır.

TİCARET VE SANAYİ KULLANICILARI DESTEK DIŞINDA KALDI

Devlet desteği yalnızca bireysel konut aboneliklerini kapsıyor. Ticaret, sanayi ve elektrik üretim sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler bu uygulamanın dışında tutuluyor. Böylece, devletin sınırlı kaynakları dar gelirli vatandaşlara yönlendirilmiş oluyor. Ticari işletmelere sağlanmayan bu destek, enerjinin daha verimli kullanılması amacıyla tasarruflu tüketimi teşvik etmeyi hedefliyor.

EPDK VE BOTAŞ’TAN UYARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), devlet desteklerinin yanı sıra tasarruflu enerji kullanımı konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Tasarruflu kullanımın, yalnızca bireysel fatura yükünü azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda ülke genelinde enerji verimliliğini artıracağı ifade edildi. Özellikle düşük tüketimli hanelerin daha yüksek destek alacağı göz önüne alındığında, bu uygulamanın enerji tasarrufu konusunda farkındalık yaratması bekleniyor.

Devlet desteği ile başlatılan bu uygulama, yalnızca fatura yükünü hafifletmekle kalmayıp, aynı zamanda enerji verimliliği konusunda önemli bir adım atılmasını sağlıyor.

Elektrik ve doğalgaz kullanıcıları, bu destek sayesinde daha bilinçli enerji tüketimi yaparak, hem bütçelerini koruyacak hem de sürdürülebilir enerji kullanımına katkıda bulunacaklar. 2025 yılında uygulamaya giren bu destek, enerji sektöründeki önemli bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor.