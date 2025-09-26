Bu kişiler 3 ila 8 yıl arası hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralıyor. 1 Ekim itibarıyla sahte belgeyi bilerek kullanan mükellefler için ağır yaptırımlar devreye girecek. Vergi kaçakçılığı kapsamında işlem görecek bu kişiler, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, sahte belgenin bilerek kullanıldığı esas alınacak. Böylece, sahte belgeyi kullananların büyük bir kısmı hakkında doğrudan vergi kaçakçılığı işlemi yapılacak. Bu çerçevede, üç kat vergi ziyan cezası uygulanacak ve savcılıklara suç duyurusunda bulunularak 3 ila 8 yıl arası hapis cezası almalarının yolu açılacak.

1 Ekim Çarşamba Yürürlüğe Girecek

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı’nın sahte mali belgelerle ilgili yürüttüğü kapsamlı çalışma 1 Ekim Çarşamba günü itibarıyla yürürlüğe girecek.

“Bilmiyordum” Savunması Geçersiz Sayılacak

Mevcut uygulamada, sahte belge kullandığı tespit edilen şirketler, “belgeyi bilmeden kullandıkları” gerekçesiyle yaptırımlardan kurtulabiliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu kapı kapanıyor. Artık “bilmeden kullandım” savunması dikkate alınmayacak ve belgenin bilerek kullanıldığı varsayılacak.

Para Aklama Boyutuyla İncelenecek

Vergi Denetim Kurulu, geçmişte sahte belge kullanıldığı şüphelenilen durumları da mükelleflere yazılı olarak bildirecek ve kayıtların düzeltilmesine imkân tanıyacak. Bununla birlikte, yalnızca kullananlar değil, sahte belge düzenleyenler de yakın takibe alınacak. Bu kişilerin organize şekilde yürüttüğü faaliyetler incelenecek ve konu para aklama boyutuyla değerlendirilecek.