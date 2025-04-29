Elektrik tarifelerine geçtiğimiz ay yapılan yüzde 25’lik zammın ardından şimdi de doğalgaza çift haneli bir zam beklentisi oluştu. Sektör kaynakları, konut abonelerine yönelik doğalgaz fiyatlarında önemli bir artışın kapıda olduğunu bildiriyor.

“ÇİFT HANELİ ZAM SÜRPRİZ OLMAZ”

Enerji sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre, doğalgaza yapılması planlanan zam oranının, Nisan ayında elektriğe yapılan yüzde 25'lik artışla benzer seviyelerde olabileceği ifade ediliyor.

Kaynaklar, doğalgazda çift haneli bir artışın sürpriz olmayacağına dikkat çekerken, bu gelişmenin hane halkı bütçeleri üzerinde ciddi bir baskı yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

SANAYİ VE ÜRETİMDE ZATEN ARTIŞ YAPILMIŞTI

Bilindiği gibi, geçtiğimiz ay sanayi aboneleri ve elektrik üretim santrallerine satılan doğalgaz tarifelerinde yüzde 20 ile 24,2 arasında değişen oranlarda artışa gidilmişti.

Ancak konut tüketicileri için uygulanan tarifelerde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmamıştı. Yeni zam beklentisi, doğrudan konut tüketicilerini hedef alacak şekilde şekilleniyor.

MALİYET ARTIŞLARI VE KAMU YÜKÜ ZAMMI KAÇINILMAZ HALE GETİRDİ

Enerji piyasası uzmanları, doğalgaza zam beklentisinin ardında birkaç temel neden olduğunu belirtiyor. Döviz kuru hareketliliği nedeniyle artan ithalat maliyetleri, enerji sübvansiyonlarının kamu maliyesine yarattığı ağır yük ve iç piyasadaki fiyat baskılarının, doğalgaza yönelik fiyat ayarlamasını zorunlu kıldığı vurgulanıyor. Özellikle artan döviz kurları, doğalgaz ithalat maliyetlerini yükseltirken, devletin sübvansiyonlarla tüketici fiyatlarını düşük tutmaya çalışması bütçede önemli açıklar yaratıyor.

“HEM ISINAMIYORUZ HEM DE FATURA ÖDÜYORUZ”

Öte yandan, havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle doğalgaz tüketiminin halen yüksek seviyelerde olması, olası bir zam durumunda faturaların daha da kabarmasına yol açabilir. Vatandaşlar, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki artışın günlük yaşamlarını doğrudan etkilediğini belirterek yetkililerden çözüm talep ediyor. Özellikle sabit gelirli kesimler, peş peşe gelen zamların aile bütçelerini olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

YENİ DÜZENLEMELER GÜNDEMDE Mİ?

Enerji yönetimi, artan maliyetler ve piyasa dengeleri doğrultusunda fiyat güncellemelerinin kaçınılmaz olduğunu kabul ederken, sosyal destek mekanizmalarının genişletilmesi için de çalışmalar yapıldığı sinyalini veriyor. Sektör yetkilileri, ihtiyaç sahibi hane halklarına yönelik desteklerin artırılabileceğini, böylece zamların etkisinin bir nebze hafifletilmesinin amaçlandığını belirtiyor.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji kaynakları ise Mayıs ayının ortalarına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini bildiriyor. Bu da vatandaşların doğalgaz ve elektrik tüketiminde bir süre daha tasarruf yapmalarını zorlaştıracak gibi görünüyor.