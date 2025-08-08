Enerji tasarrufu arayışında olan vatandaşlar için çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Artan fatura yükü karşısında tasarruf yollarını araştıran birçok kişi, en çok enerji harcayan cihazın klima ya da fırın değil, su ısıtıcısı diğerine göre daha fazla elektrik harcıyor.

Kullanırken iki kere düşünün

Kış aylarında elektrik faturalarında görülen artış, evlerde enerji kullanımını mercek altına aldırdı.

Uzmanlara göre, cihazların tüketim oranlarını bilmek ve doğru zamanlarda kullanmak, tasarruf sağlamada kritik önem taşıyor.

Yapılan analizlerde, ısıtma sistemleri dışında kalan ev aletleri arasında en çok enerji tüketen cihazın su ısıtıcıları olduğu belirlendi.

Su Isıtıcılar Tüketimde Yüzde 15 İle 25 Pay Alıyor

Verilere göre, ortalama bir 300 litrelik su ısıtıcısı yaklaşık 4.100 kWh enerji harcıyor.

Bu oran, klimaların (yaklaşık 800 kWh) ve fırınların (yaklaşık 350 kWh) tüketiminden çok daha yüksek.

Enerji kullanımında su ısıtıcılarının toplam tüketimden aldığı pay ise yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değiştiği ortaya çıktı.

Kullanım Saatine Dikkat Edin

Enerji verimliliği için önerilerde bulunan uzmanlar, su ısıtıcılarının sıcaklık ayarının düşürülmesini, yalnızca ihtiyaç duyulan saatlerde çalıştırılmasını ve eski modellerin enerji tasarruflu yeni cihazlarla değiştirilmesini tavsiye ediyor.

Ayrıca zamanlayıcı kullanımıyla kontrol sağlanması da faturaları düşürmede etkili olabilir.