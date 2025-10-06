Sivas-Erzincan karayolunda meydana gelen feci kazada Sivas’ın tanınmış güzellik uzmanlarından Fatoş Şimşek Göze hayatını kaybetti.

Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy Taziye Mesajı Paylaştı

Ak Parti Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yakın dostu Göze’nin vefatını duyurdu. Toy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli arkadaşım Fatoş Şimşek Göze’yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Onun gülen yüzü, içtenliği ve güzel kalbi hep hafızamızda yaşayacak. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin; ailesine, sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.”

Fatoş Şimşek Göze Kimdir?

Fatoş Şimşek Göze, Sivas’ta uzun yıllardır güzellik ve estetik sektöründe faaliyet göstermiştir. Güzellik uzmanı olarak kendi işletmesini yöneten Göze, aynı zamanda MÜSİAD Sivas Şubesi Kadın Sektör Kurulu’nun önceki dönem başkanlığını yapmıştı.

Sektörde kadın girişimcilere öncülük eden Göze, güzellik alanında verdiği eğitimler ve sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkıyordu. Sosyal medya hesabı @fatosimsekgoze üzerinden sık sık kişisel paylaşımlar yapıyor, güzellik ve yaşam üzerine önerilerini takipçileriyle paylaşıyordu. Instagram’da yaklaşık 4 bin takipçisi bulunan Göze, pozitif enerjisiyle seviliyordu.