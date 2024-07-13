Fatma Zehra Kınık kimdir? İstanbul Beykoz'da Kınık'ın kullandığı otomobil ile motosiklet burun buruna çarpıştı. Kazada motosikletli iki gençten 16 yaşındaki Barlas Çeki hayatını kaybetti. Peki Eski Kızılay Başkanı'nın Kızı Fatma Zehra Kınık kimdir? Fatma Zehra Kınık kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kaza nasıl oldu?

FATMA ZEHRA KINIK KİMDİR?

Fatma Zehra Kınık, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızıdır.

2020 yılında Şehir Üniversitesi'nin Psikoloji Bölümü'nden mezun olan Kınık, şu anda Kızılay'da uzman yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Fatma Zehra Kınık'ın da Kızılay'da uzman yardımcısı olarak çalıştığı ortaya çıkmıştır.

Fatma Zehra Kınık'ın 26 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

KAZANIN DETAYLARI

OdaTV'de yer alan haberde, Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı kazaya ilişkin şu cümleler yer aldı:

9 Temmuz'da İstanbul Beykoz Kavacık Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobil ile bir motosiklet burun buruna çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 16 yaşındaki Barlas Çeki hayatını kaybetti. Diğer genç, 17 yaşındaki Y.S.Ö., ise yaralandı. Kaza anı görüntüleri ortaya çıktığında, olayın şiddeti ve sonuçları daha da belirgin hale geldi.

Kaza sonrası gözaltına alınan Fatma Zehra Kınık, adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kazanın ardından yapılan incelemelerde, Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobilin, motosikletin yolunu keserek çarpışmaya neden olduğu belirtildi. Kazada ağır yaralanan Barlas Çeki, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.