Aydın'da yerel internet gazeteciliği yapmaya başlayan ve genellikle hayat hikayelerini konu alan çalışmaları ile gündeme gelen Fatma Yazıcı'nın tedavi için gittiği Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yazıcı'nın Ani Ölümü Herkesi Şaşırttı

Doğal ve sağlıklı yaşama dikkat eden yaşam tarzı ile de tanınan Fatma Yazıcı'nın bir süredir grip ve halsizlik yaşadığı yakınlarının tavsiyesi üzerine hastaneye gittiği öğrenildi.

Yapılan kan tahlili üzerine hekimin tavsiyesi ile 3 gün önce Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatan Fatma Yazıcı için gündüz saatlerinde taze kan bağışı çağrısı yapılmıştı.

Fatma Yazının kim olduğuna dair kamuoyunda bilgilere ulaşılmamıştır.