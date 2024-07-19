Fatma Varank’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Fatma Varank kimdir? İşte detaylar…

FATMA VARANK KİMDİR?

17 Ocak 1972 tarihinde Zonguldak'ta (aslen Trabzonlu) doğan [Adı], 1994 yılında Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

1995-2001 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ'ta 18 bin konut inşaatında Proje Müdürü olarak görev yaptı. Ardından, 2003-2009 yılları arasında Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olan Emlak Konut GYO A.Ş.'de 30 bin konut inşaatında Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

2009-2011 yılları arasında TOKİ'de İstanbul Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Uzman olarak görev aldı.

2011-2015 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak hizmet verdi.

2016-2018 yılları arasında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

23 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.