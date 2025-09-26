Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası zirvelerde Türkiye’yi temsil eden genç tercüman Fatima Gülham Abushanab bir kez daha gündemdeki isimlerden biri oldu. NATO ve G20 gibi platformlarda da yer alan Fatima Gülham bu kez BM’de görevdeydi.

Fatima Gülham Abushanab Kimdir?

Merve Kavakçı’nın kızı Fatima Gülham Abushanab, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tercümanıdır. Uluslararası zirvelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi İngilizce tercümanlarından olan genç bir isimdir.

Lisans eğitimini George Mason Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Fatima Gülham, yüksek lisansını Georgetown Üniversitesi, “Müslüman-Hristiyan İlişkileri / Liberal Studies” alanında tamamlamıştır.

Eğitim sürecinde, Becket Fund for Religious Liberty, Woodrow Wilson Center gibi düşünce kuruluşlarında araştırma asistanı olarak çalışmıştır.

Aslen Nereli

Fatima Gülham Abushanab, 1990’lı yıllarda ABD’nin Washington D.C. şehrinde doğmuştur.