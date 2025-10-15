Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da doğdu.

Türk şarkıcı, televizyon sunucusu ve eğlence programlarıyla ekranların sevilen isimlerinden biri oldu.

Müzik kariyerine 1990'lı yılların başında adım atan Ürek, özellikle hareketli şarkıları ve sahne enerjisiyle geniş bir hayran kitlesi edindi.

2000’li yıllarda televizyon dünyasına geçiş yapan Fatih Ürek, birçok eğlence programında sunuculuk yaparak ekranların tanınan yüzü haline geldi.

Dürüye’nin Güğümleri, Gel de Katılma ve Fatih Ürek’le Gündem gibi çeşitli programlarla büyük beğeni topladı.

Sahne perfomanslarıyla sevilen sanatçı müzik ve televizyon hayatında etkin rol oynuyor.

Fatih Ürek’e Ne Oldu?

Şarkıcı Fatih Ürek bu sabah evinde kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile duran kalbi çalıştırılan Ürek, hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi yoğun bakımda süren 59 yaşındaki şarkıcının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.