Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan heyecanlı maç, aniden gerilen atmosfer ve tartışmalara neden oldu. Maçın ardından tüm futbol camiasının ilgisini çeken isim, Göztepe yöneticisi Fatih Özkan oldu. Özkan’ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik hareketleri büyük bir yankı uyandırdı. Peki, Fatih Özkan kimdir ve ne iş yapar?

FATİH ÖZKAN KİMDİR?

Fatih Özkan, Göztepe – Fenerbahçe maçında meydana gelen olaylar nedeniyle gündeme geldi. Özkan, Göztepe kulübü tarafından görevlendirilen bir kişi olarak, maç sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ittirdi ve Koç'un yere düşmesine neden oldu. Bu hareket, maçın ardından geniş bir tartışmaya yol açtı.

FATİH ÖZKAN NE İŞ YAPIYOR?

Fatih Özkan, Göztepe kulübünde yönetici olarak görev yapmaktadır. Maç sırasında yaşanan olayın ardından, Özkan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna yardım etmekten yargılandığı bilgisi ortaya çıktı. Daha önce de Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylardan dolayı benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldığı bildirildi.

OLAYIN DETAYLARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlara destek vermek amacıyla deplasman tribününe gitmişti. Maç sonunda, güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılmaya çalışan Koç'a, tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı. Bir şişenin isabet etmesi ve bir görevlinin itmesi sonucunda Ali Koç yere düştü. Ardından, ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı. Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdurdu. Ali Koç'un sahadan çıkmasının ardından, karşılaşma kaldığı yerden devam etti.