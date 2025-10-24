Emniyet Genel Müdür Yardımcısı hemşehrimiz Fatih Kaya, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette ilçenin çalışmaları, projeleri ve yürütülen hizmetler üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirildiği belirtildi.

Başkan Arslan, “Sayın Fatih Kaya’yı belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında Başkan Arslan, Fatih Kaya’ya günün anısına plaket takdim etti. Ziyarette ayrıca İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan da hazır bulundu.

Başkan Arslan, ziyaretin ilçedeki projelerin geliştirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Arslan, “Birlik, dayanışma ve ortak hedeflerle Yerköy’ümüz için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.