Fatih Karahan, 1982 yılında Eskişehir'de doğdu. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olduktan sonra, 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamladı.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak adım atan Karahan, burada İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı. 2022 yılında Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başlayan Karahan, aynı yıl içinde Amazon'da Başekonomist pozisyonuna terfi etti.

Aynı zamanda Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da hizmet verdi.

28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Karahan, 3 Şubat 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi.