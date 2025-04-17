İstanbul doğumlu olan Dalveren, genç yaşlardan itibaren sanat dünyasında yer almaya başlamış ve çeşitli projelerdeki performanslarıyla adından söz ettirmiştir.

1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Aleyna Dalveren, eğitimini Nişantaşı Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde tamamladı. Küçük yaşlarda kamera karşısına geçen Dalveren, ilk televizyon deneyimini beş yaşında bir reklam filminde yaşadı. Televizyon izleyicisinin karşısına ilk kez geniş çapta “Bugün Ne Giysem” adlı moda yarışmasıyla çıkan Dalveren, daha sonra “Arka Sokaklar” ve “Umutsuz Ev Kadınları” gibi sevilen dizilerde rol aldı.

Sanatçının müzik kariyeri ise 2014 yılında yayımladığı "Hastam Çok" adlı şarkısıyla başladı. Dalveren, ardından “Havam Yerinde”, “Yak Yak” ve Serdar Ortaç’ın “Karabiberim” şarkısına yaptığı cover ile müzik dünyasında kendine yer edindi. "Havam Yerinde" şarkısına çekilen klip, uluslararası basında da yer bularak sanatçının tanınırlığını artırdı.

Aleyna Dalveren’in adı, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündeme geldi. 2023 yılında lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah gösterdiği sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Dalveren, bu olay sonrası medyada geniş şekilde yer buldu. Annesi Başak Dalveren'in de müzisyen ve tasarımcı olduğu biliniyor. Aleyna Dalveren, annesinin “Senelerimi Verir misin” adlı şarkısının klibini yöneterek müzik prodüksiyonu alanında da çalışmalar yaptı.

Son olarak, Dalveren'in iş insanı Fatih Erdem ile gerçekleştirdiği düğün, magazin dünyasında büyük ilgi gördü. Düğünde sahne alan sanatçı İbrahim Tatlıses ve dikkat çeken takılar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.