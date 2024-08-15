Gazeteci Fatih Altaylı, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sert eleştirilerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun kendisini 'vatan haini' olarak nitelendirmesi sonrası Altaylı, bu durumu yargıya taşıyacağını duyurdu. Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun 'AKP’ye hizmet eden bir piyon' olduğunu ifade ederek, bu eleştirilerin açık bir şekilde siyasi amaç taşıdığını belirtti.

Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin olarak, “Bilerek ya da bilmeyerek AKP’ye hizmet ettiğini belirttim, muhtemelen bilerek” açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun önceki dönemlerde kendisine çeşitli platformlarda konuk olduğunu hatırlatan Altaylı, bu durumun kaydedildiğini ve gerektiğinde açıklanabileceğini söyledi.

Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'na karşı yargı yoluna başvuracağını ve bunun, kendisini haklı çıkaracak en etkili adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi ele geçirme çabalarının, Altaylı'nın eleştirilerini hedef aldığını belirterek, bu sürecin adli makamlar tarafından değerlendirileceğini ifade etti.

OLAYIN ARKA PLANI

Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun kendisini 'vatan haini' olarak nitelendirmesi üzerine, Kılıçdaroğlu'nun AKP'nin hizmetinde bir piyon olduğunu belirtmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirilerden sonra, Altaylı'yı hedef alarak çeşitli sert ifadeler kullanması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, Altaylı için “Merkepler adam olur, sen adam olmazsın; Parayla işim olsa seni satın alır, saraya karşı bağlardım; Kalemin satılık, ruhun satılık” gibi ağır ifadeler kullanmıştı.