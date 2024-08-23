Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube'da yayınlanan programında Barış Yarkadaş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tunç Soyer'in CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı iddialarını ve sonrasında Soyer'in yaptığı açıklamayı yorumlayan Altaylı, Yarkadaş'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Altaylı, Yarkadaş için şu ifadeleri kullandı: "Barış Yarkadaş enteresan bir figür. Gazeteci desen gazeteci değil, siyasetçi desen siyasetçi değil. Ortada bir figür olarak kaldı. Eskiden gazeteciydi, sonra siyasete girdi ama ne tam olarak gazeteci ne de tam olarak siyasetçi olabildi. CHP ile ilgili paylaştığı içeriden bilgi gibi görünen ama aslında sadece görüşten ibaret olan birçok şeyin gerçekle alakası olmadığını gördük. Bu da onlardan biri olarak tarihe geçti."

BARIŞ YARKADAŞ'TAN SOSYAL MEDYADA CEVAP

Altaylı'nın bu açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt veren Barış Yarkadaş, geçmişte yaşadığını iddia ettiği bir olayı paylaşarak Altaylı'ya sert çıktı. Yarkadaş, 1991 yılında Güneş Gazetesi'nde stajyerken yaşadığı zorlukları ve Altaylı'nın bu süreçteki tutumunu anlattı. Yarkadaş, Altaylı'nın çalışanların maaş alamadığı dönemde lüks içinde yaşadığını iddia ederek, "Fatih işte budur" dedi.

Yarkadaş, ayrıca bu olayı 2000-2001 yıllarında Gazeteciler Meclisi Girişimi’nin mail grubunda da paylaştığını ve Ahmet Tezcan’ın da bu grupta olduğunu belirtti.

BARIŞ YARKADAŞ KİMDİR?

1974 yılında Kars'ın Susuz İlçesi'nde doğan Barış Yarkadaş, ilk ve orta öğrenimini Kars'ta tamamladıktan sonra 1988 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'un Üsküdar İlçesi'ne yerleşti. Lise eğitimini Sultanahmet Matbaa Meslek Lisesi'nde tamamlayan Yarkadaş, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Marmara Üniversitesi Matbaacılık Bölümü'nde eğitim aldı. Üniversite yıllarında profesyonel olarak gazeteciliğe adım atan Yarkadaş, Yeni Doğu, Güneş, Yeni İstanbul, Halkın Gücü, Radyo Yenigün ve KMP Anadolu TV gibi çeşitli medya kuruluşlarında çalıştı. Ayrıca TV 8’in kuruluş sürecinde de yer aldı.

Bu dönemde, yaklaşık iki bin üyesi olan Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin İstanbul Şube Başkanlığı görevini üstlenen Yarkadaş, iki dönem boyunca başkanlık yaparak sektörün sorunlarına çözüm bulmak için aktif mücadele verdi. Star ve Hürriyet gazeteleri başta olmak üzere pek çok yayın kuruluşunda görev aldı. Askerlik hizmetini Van'da tamamlayan Yarkadaş, 2006 yılında Gerçek Gündem adlı internet sitesini kurdu.

Televizyon dünyasında da aktif olan Yarkadaş, M1 TV, Dem TV, Kent TV, Cem TV, Kent Radyo, Yön Radyo ve Box Radyo gibi kanallarda programlar yaptı. 2011 yılından bu yana HALK TV'de görevine devam eden Yarkadaş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Aynı zamanda, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Ekonomi Gazetecileri Derneği'nden çeşitli ödüller almıştır. "Hepsi Yaralar Sonuncusu Öldürür" ve "Aksaray’ın Sırları" adlı iki kitabı bulunan Yarkadaş, 2015 Türkiye genel seçimlerinde 7 Haziran ve 1 Kasım'da yapılan seçimlerde 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girmiştir.