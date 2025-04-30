Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Fatih Akgül, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Akgül, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım’ı ziyaret etmekten onur duyduğunu belirterek, “Kendisinin iman dolu yüreği ve ülküye adanmış vakur duruşu, bu kutlu davanın emin ellerde olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

Türk milletinin bekası, İslam’ın sancağı ve mazlumların sesi olma yolunda verilen mücadelenin gençlere umut, cesaret ve istikamet sunduğunu vurgulayan Akgül, “Ahde vefa bilinciyle, liderimizin izinde, Genel Başkanımızın emrinde Kızılelma ülküsüne doğru yürümeye ant içtik” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yıldırım’ın Yozgatlılara özel olarak selam ve muhabbetlerini ilettiğini belirten Akgül, bu mesajı paylaşmaktan onur duyduğunu da sözlerine ekledi.