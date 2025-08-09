Başkan Fatih Akgül, “yapay zekâ destekli “Gökbörü” isimli robot sistemini tanıttı. Arama-kurtarmadan güvenliğe, eğitimden eğlenceye kadar pek çok alanda görev yapabilecek Gökbörü, TeknOcak’ta vatandaşların kullanımına sunulacak” dedi.

Akgül, yaptığı açıklamada, Gökbörü’nün çevresini algılayan, öğrenen ve tepki verebilen akıllı bir sistem olduğunu belirtti.

360 DERECE GÖRME VE DERİN ÖĞRENME YETENEĞİ

Lider kamera ve sensörlerle 360 derece görme kabiliyetine sahip olan Gökbörü’nün, derin öğrenme algoritmalarıyla komutlara yanıt verdiğini vurgulayan Akgül, “Yönünü belirleyebilmekte, nesneleri tanıyabilmektedir. Arama kurtarmada, güvenlik devriyelerinde, askerî keşiflerde, eğitimde ve daha birçok görevde Gökbörü daima hazır” dedi.

“TEKNOLOJİ DOSTU”

Akgül, Gökbörü’nün yalnızca bir makine değil, yapay zekâ destekli bir dost olduğunu ifade ederek, “Bu sistem sadece bugünün değil, yarının da teknolojisidir” diye konuştu.