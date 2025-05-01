Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı, teşkilat disiplininin bir parçası olan aylık yönetim kurulu toplantısını İl Başkanı Fatih Akgül başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda, gençliğin milli ve manevi değerlerle donatılması amacıyla yürütülen faaliyetler değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar da ele alındı.

İl Başkanı Fatih Akgül, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, teşkilatın birlik ve kararlılık içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Akgül, “Ülkücü hareket; her zaman olduğu gibi bugün de diri, disiplinli ve kararlıdır. Birliğimizden aldığımız güçle, kutlu davamızın izinde yürümeye devam edeceğiz. ‘Milliyetçi Türkiye’ idealine giden yolda, azimle, inançla ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.