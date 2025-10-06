Türk mutfağının vazgeçilmezi olan kuru fasulye, lezzetiyle olduğu kadar gaz yapıcı özelliğiyle de bilinir.

Çoğu kişi bu sorunu çözmek için karbonat ya da kimyon kullanmayı tercih eder.

Artık Kolay Yolu Var

Ancak uzmanlara göre kuru fasulyeyi gazsız pişirmenin çok daha etkili ve doğal bir yolu var.

Bunun sırrı, pişirme sırasında tencereye yalnızca bir tutam rezene tohumu eklemekten geçiyor.

Rahatsız Olanlara Kolay Çözüm

Rezene tohumu, sindirimi kolaylaştırıcı ve gaz giderici özelliğiyle biliniyor.

Fasulyenin kaynama aşamasında tencereye eklenen birkaç rezene tanesi, hem gaz oluşumunu büyük ölçüde engelliyor hem de mideyi yormayan, hafif bir lezzet bırakıyor.

Üstelik sadece gazı almakla kalmıyor; şişkinliği önlüyor, kokuları emiyor ve yemeğe ferah bir aroma katıyor.

Nasıl Yapılır

Uzmanlar ayrıca kuru fasulyeyi pişirmeden önce mutlaka 8–12 saat suda bekletmeyi ve ilk haşlama suyunu döküp yeniden su eklemeyi öneriyor.

Bunun yanı sıra defne yaprağı veya zencefil gibi malzemeler de yemeğin sindirimini kolaylaştırabiliyor.