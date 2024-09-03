Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki genel kurulda, seçime tek aday olarak giren Anteplioğlu, yeniden göreve seçildi.

Anteplioğlu, kendisini ve yönetimini göreve layık gören üyelere teşekkür ederek, "Birlik, beraberlik içerisinde genel kurul toplantımızı gerçekleştirdik. Yozgat için yapılabilecek her şeyi camiamızla beraber değerlendiriyor, faydalı şeyler yapmaya çaba ve gayret gösteriyoruz. Odamızın 152 üyesi var ve hepsi oy kullandı. Aramızda görev dağılımı yapacağız." dedi.