Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen deprem sonrası, farklı şehirlerde yaşama tutunan depremzede vatandaşların yanlarında ve onlara destek olmak için çalışmalar devam ediyor.

Bu yapılan çalışmaların bir örneği de Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından ramazan ayı içerisinde depremzede ailelere yönelik düzenlediği iftar programıdır.

Depremzede aileler ile gerçekleştirilen iftar programına Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ‘ da katılım sağladı.

Üniversite kampüsü, sosyal tesisinde gerçekleşen iftar yemeğinden sonra, yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında yaraları sarmak adına millet olarak büyük bir seferberlik başladığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Karadağ, düzenlenmiş olan iftar programlarıyla da bir nebze olsun depremzedelerin yaralarını sarmak ve yanlarında olduğumuzu göstermek istediklerini belirtti.

Amaçlarının yaşanan büyük felakette geride kalan ailelerin acılarını paylaşmak, bir nebzede olsa acılarını hafifletmek, sorunlarını birlikte çözmek olduğunun altını çizen Karadağ, “Yozgat’ın gerek deprem bölgesinde gerekse şehre gelen depremzede ailelere desteğinin artarak devam ettiğini görüyoruz. Yozgat’ımızın desteğinden depremzede ailelerimizin memnun olduğunu görmekten dolayı mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Bu noktada her türlü sorununuzu bizlerle paylaşın, gönlümüz ve yüreğimiz sizlere her zaman açıktır. Katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. İftar programının hazırlanmasında emeği geçen Üniversitemiz Yozgat Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Elemanları ve Öğrencilerimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.

İftara katılan depremzede aileler, onlar için hazırlanan ortam ve gösterilen ilgiden dolayı kendilerini iyi hissettiklerini söyleyerek teşekkürlerini illetti. Zekiye Doğan