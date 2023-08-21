İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce engelli ve yaşlı bireylerintrafik güvenliği için daha dikkatli olunması gerektiği söylenilerek hazırlanan broşür paylaşıldı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan broşür şu notla paylaşıldı: “Karayolları Trafik Güvenliği 2021-2023 Eylem Planı PG7.13.1 kapsamında yürütülen faaliyetler. Engelli ve yaşlı bireylerin trafik güvenliğinin sağlanması konusunda toplumun diğer kesimlerinde farkındalığın artırılmasına ilişkin somut ilerleme sağlamak amacıyla Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından broşür hazırlandı. Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir. Erişilebilirlik; engelli, yaşlı, hamile, bebek arabalı ve çocukların; binaları, kaldırımları, parkları, toplu taşıma araçlarını, kimsenin yardımı olmadan, bağımsız olarak ve kaza riskiyle karşılaşmadan güvenli biçimde kullanmalarını sağlayan özelliktir. Erişilebilirlik için: Size düşen görevler. Kaldırımlara park etmeyin. Rampaların önüne park etmeyin, eşya koymayın. Engelli park yerlerine park etmeyin. Hissedilebilir yüzeylerin üzerine park etmeyin, eşya koymayın. Kaldırımlara tezgah, masa, eşya koymayın. Yaya geçidine park etmeyin. Elektrikli skuterleri geçişi kapatacak şekilde park etmeyin. Öncelik yayanın, öncelik hayatın.” Melike Aslı Arslan