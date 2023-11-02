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“Fanta İsrail malı mı? Fanta Türk malı mı?” Fanta hangi ülkenin? Vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Fanta, Almanya kökenli bir gazoz markasıdır ve ilk kez 1940 yılında Almanya'da piyasaya sürülmüştür. Ancak Fanta, The Coca-Cola Company tarafından üretilmektedir ve bu nedenle Amerikan malıdır.

The Coca-Cola Company, dünya genelinde ünlü bir içecek üreticisi olarak bilinir ve merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunur. Dolayısıyla Fanta, Amerikan kökenli bir marka olup, İsrail malı değildir.

Fanta, dünya genelinde geniş bir tüketici kitlesi tarafından tercih edilen bir gazoz markasıdır ve farklı tatlar ve varyasyonlar sunar. Bu nedenle Fanta, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen bir ürün olarak bilinir.