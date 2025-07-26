Yozgat Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, Fakıbeyli Köyü Taziye Evi'nin bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme desteğinde bulunuldu.

Köy halkının talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen yardım kapsamında, taziye evinin ihtiyaç duyduğu bakım ve onarım malzemeleri Birlik tarafından temin edilerek köy muhtarlığına teslim edildi.

Yozgat Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Yetkilileri, köylerdeki sosyal altyapının güçlendirilmesi amacıyla benzer desteklerin süreceğini belirtti.