KOSGEB, her yıl sermaye yetersizliği nedeniyle iş fikirlerini gerçekleştiremeyen girişimciler için Girişimci Destek Programı kapsamında İş Geliştirme Desteği'nin 2024 yılı 2. Çağrı başvurularını başlattı. Bu kapsamda, girişimcilere 1,5 milyon TL'ye kadar finansal destek sağlanacak. Ayrıca, genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olan girişimcilere ek olarak 150 bin TL daha destek verilecek.

1,5 MİLYON TL FAİZSİZ DESTEK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, KOSGEB'in Girişimci Destek Programı çerçevesinde sunulan İş Geliştirme Desteği için 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları başladı. Girişimciler, 1,5 milyon TL'ye kadar geri ödemeli destekten faydalanabilecek.

BAŞVURULAR 1 AĞUSTOS’TA BAŞLADI

Girişimciler, 1 Ağustos'ta başlayan başvurularını 30 Ağustos'a kadar yapabilecekler. Ayrıca, genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olan girişimciler ek 150 bin TL destekten yararlanabilecek.

İŞ KURMA DESTEĞİ ŞARTLARI BELİRLENDİ

KOSGEB'in Girişimci Destek Programı kapsamında İş Geliştirme Desteği almak isteyen girişimciler için bazı şartlar belirlendi. Bu şartlar şunlardır:

İşletmedeki kurucu ortak payının en az %50 olması gerekli ve girişimcinin ortaklık payı %50'nin altında olmamalı.

Daha önce girişimcilik desteklerinden yararlanan girişimciler bu programdan faydalanamaz.