Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılı için sunduğu evlilik kredisi desteğini güncelledi. Önümüzdeki 6 ay içinde evlenecek çiftler, faizsiz kredi desteğinden yararlanabilecek.

2026 itibarıyla kredi desteği, yaş koşullarına göre şöyle uygulanacak:

Başvuru anında her iki eş 18-25 yaş aralığında ise 250.000 TL,

En az bir eş 26-29 yaş aralığında ise 200.000 TL.

Daha önce yapılan başvurular da nikah tarihine göre artırılmış kredi tutarından yararlanabilecek. Örneğin, Kasım 2025’te nikah yapacak bir çift, Aralık 2025’te başvuru yaparsa ödemeyi Ocak 2026’da alacak ve artırılmış kredi tutarından faydalanacak.

Kredi kullanan çiftler, her çocuk için borçlarını 12 aya kadar erteleyebilecek. Erteleme başvurusu ve detaylar, Aile ve Gençlik Fonu’nun resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.

2025 Ekim ayı itibarıyla kredi başvurusunda gelir şartları güncellendi. Başvuru sahiplerinin son 6 aylık geliri, asgari ücretin 2,5 katı olarak belirlendi. Ayrıca yaş sınırı ve gelir şartları başvuru sırasında dikkate alınıyor.

Evlilik kredisi başvuruları, aile.gov.tr üzerinden ve e-Devlet “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” aracılığıyla yapılabiliyor. Başvurular, ilgili web platformları üzerinden online olarak kabul ediliyor.

