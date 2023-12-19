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Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarması, bankalar arasındaki faiz rekabetini hızlandırdı ve mevduat faiz oranları rekor seviyelere ulaştı. Bu süreçte, faiz oranları yüzde 47'ye, hatta yüzde 50'ye kadar çıkarak dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın faiz artırımının etkisiyle, bankalar arasındaki rekabet daha da şiddetlendi. Mevduat faiz oranları, yüzde 47 ve hatta yüzde 50'ye kadar çıkarak dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Merkez Bankası, faiz oranlarını yüzde 35'ten yüzde 40'a yükselterek bankaların mevduat faizlerini artırdı. Bu süreçte, faiz oranları yüzde 47 ve hatta yüzde 50'ye kadar çıkarak dikkat çekti. Örneğin, 275 bin liralık bir mevduat hesabı için sunulan yüzde 47 faiz oranıyla 32 günlük bir dönemde yaklaşık 10.764,93 TL getiri elde edilebilir. Ancak, bu rakamlar bankaların güncel faiz politikalarına bağlı olarak değişebilir.

Yatırımcılar, faiz oranlarındaki güncellemeleri dikkatle takip ederek en avantajlı mevduat hesabını seçmeye çalışıyor.

32 Günlük Mevduat Getirisi

275 bin liranın 32 günlük mevduatında:

Yüzde 47 faiz oranında 10.764,93 TL,

Yüzde 46 faiz oranında 10.535,89 TL,

Yüzde 45 faiz oranında ise 10.306,85 TL getiri sağlıyor.

92 Günlük Mevduat Getirisi

Ayrıca 275 bin liranın 92 günlük mevduatında:

Yüzde 47 faiz oranında 30.949,18 TL,

Yüzde 46 faiz oranında 30.290,68 TL,

Yüzde 44 faiz oranında ise 28.973,7 TL getiri sağlıyor.