Yerel emlak uzmanları, bu durumun konut alımı için ideal bir zaman dilimi olduğunu ifade ediyor.

YATIRIMCILARIN YÜZDE YÜZ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Son dönemde, kamu bankalarının gerçekleştirdiği faiz indirimleri, Yozgat'taki yatırımcıların gayrimenkul pazarına yönelmesine neden oldu. Mevduat faizlerindeki gerileme ve altın fiyatlarındaki artış, gayrimenkul yatırımlarını cazip kılarken, Yozgatlı yatırımcıların konut alımına olan ilgisi artmış durumda. Yozgat’taki emlakçılar, bu trendin yerel piyasayı canlandırdığını belirtiyor.

KAMU BANKALARININ STRATEJİK ADIMLARI

Ziraat Bankası’nın “Konut Kredisi Ürün Paketi” ile 60 aya kadar olan vadelerde faiz oranını yüzde 2.89’a, 120 aya kadar olan vadelerde ise yüzde 2.79’a indirmesi, Yozgat’taki potansiyel alıcılar için önemli bir fırsat sundu. Bu gelişmeler, Yozgat'ta ev almak isteyenler arasında olumlu bir etki yarattı ve piyasa beklentilerini yükseltti.

YOZGAT'TA KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ

Ağustos ayında Yozgat’ta konut satışları, önceki aylara kıyasla önemli bir artış göstererek 135 bine ulaştı. Uzmanlar, bu yükselişin özellikle ikinci el konut pazarında kendini gösterdiğini ve kamu bankalarının sağladığı faiz indirimlerinin bu durumu desteklediğini vurguluyor. Yozgatlı emlakçılar, altın ve mevduat birikimi olan yatırımcıların bu fırsatları değerlendirdiğini ve bu hareketliliğin süreceğini öngörüyor.

UZMANLARIN YATIRIMCILAR İÇİN ÇAĞRISI

Emlak danışmanları, Yozgat'taki potansiyel alıcılara çağrıda bulunarak, mevcut faiz oranlarının ve piyasa koşullarının değerlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Nakit ve altın birikimi olan yatırımcıların, konut alımını düşünmeleri için bu döneminin en uygun zaman olduğunu ifade ediyorlar.

Sonuç olarak, konut kredisi faizlerindeki düşüş, Yozgat’taki emlak piyasasında hareketliliği artırırken, uzmanlar yatırımcıları fırsatları değerlendirmeye davet ediyor. Yozgat, bu süreçte yatırımcıların ilgisini çeken bir merkez haline geliyor.