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Türkiye'nin merakla beklediği ekonomik karar, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 26 Ekim tarihinde açıklayacağı faiz oranı artışıyla ilgili uzmanlar, artışın gündemde olduğu bu dönemde faiz oranlarına dikkat kesilmiş durumda ve gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı politika faiz oranında.

Son dönemde ülke ekonomisinde yapılan değişiklikler, seçim sonrası yeni ekonomi politikaları ile birlikte faiz oranını 21.5 puan artırdı. Haziran ayında 15 puana, Temmuz ayında 17.5'e ve Ağustos ayında ise 750 baz puanlık büyük bir artışla 25 puana yükseltilen faiz oranları, Eylül sonrasında yüzde 30 seviyelerine çıkmıştı. Bu nedenle, 26 Ekim'deki Merkez Bankası kararı oldukça kritik bir öneme sahip.

Yurt içi ve yurt dışındaki beklenti anketlerine göre, 500 baz puanlık bir faiz artışının gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak bazı uzmanlar, Merkez Bankası'nın bu artışı 250 baz puana çekebileceğini öngörüyor.

Kredi kartı kullanımının ülkemizde oldukça yaygın olduğu göz önüne alındığında, bu faiz kararıyla kredi kartı faiz oranlarının da etkileneceği aşikar. Eğer 500 baz puanlık bir artış gerçekleşirse, referans faizi 3.17'ye yükselecek ve kredi kartı faiz oranı da 3.72'ye çıkacak. Ayrıca, kredi kartı gecikme faiz oranlarının da artış yaşayarak 4.02'ye ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin ekonomik geleceği için kritik bir dönemde, faiz oranlarındaki bu değişiklikler ekonomiye olan etkisini sürdürüyor. İlerleyen günlerde alınacak kararlar, hem milyonlarca vatandaşımızı hem de iş dünyasını yakından ilgilendirecek gibi görünüyor.