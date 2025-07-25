Beklentilerin üzerinde 300 baz puan indirim olarak gerçekleşen faiz kararını ekonomistler canlı yayında değerlendirdi. Peki faiz indirimi piyasaları nasıl etkiler?

Merkez Bankası temmuz toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek %46.00 seviyesinden %43.00’e çekti. Piyasalarda beklenti ise faizin 250 baz puan düşürülmesi yönündeydi.

Peki beklentilerin üzerinde gerçekleşen faiz indirimi sonrası piyasalarda yön ne olur? Bundan sonraki süreçte faizler daha da düşecek mi?

Faiz Daha Fazla Düşecek Mi?

Konuyla ilgili Ekonomist Muhammet Bayram’ın CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamalar şu şekilde: “Ben metne göre sıkı para politikasının sonuna gelindiğine inanı yorum. Bundan sonra artık her bir toplantıda bir faiz indirimi göreceğiz. Yıl sonuna kadar ne kadarlık faiz indirimi olacak? 300 baz puanlık indirim yapıldı. Sene sonuna kadar 700 baz puanlık daha indirim yapılabileceğini öngörebiliriz.

Merkez Bankası’nın vermiş olduğu mesaj artık ben sıkı para politikası duruşundan vazgeçmeye başladım. Reel sektörün de hane halkının da beklentisi artık yüksek faizin son bulmasıdır.

Borsa İçin Yeni Tahmin

Borsada ivmelenmenin daha da hızlandığını görüyoruz. Borsanın cuma günü itibarıyla 11 bin puan seviyelerinde kapatması bekleniyor.

Dövizde Ciddi Hareketlenme Olmayacak

Konuyla ilgili Prof. Dr. Abdulkadir Develi’nin açıklamaları şu şekilde: “Temkinli bir duruş devam ediyor. Merkez Bankası’nın ifadelerine bakarsak temkinli bir şekilde sürecin yönetilme durumu söz konusu. Enflasyon güdümlü bir faiz politikası var. Gelecek olan aylık enflasyona bakılarak bu süreç yürütülüyor.

Biz 300 baz puanlık indirim temkinli duruş olarak yorumlayabiliriz. 170 milyar dolarlık rezerv var. İstihdam piyasaları dirençli durmaya devam ediyor. Borsada şu anda bir miktar yükseliş var. Altını tamamen küresel ortamdan değerlendirmek lazım. Çin-ABD arasında ticarette ilerleme söz konusu. Japonya ile anlaşıldı. Şu anda altında bir düşüş durumu söz konusu. Bizim gözümüz kulağımız dövizde. Ben ciddi bir hareketlenme olacağı kanısında değilim.”