2013 senesinde çöplükte poşetler içinde cesedi bulunan bir günlük erkek bebeğe ilişkin çözülemeyen olay, 12 yıl sonra uygulanan titiz polis çalışmasıyla ortaya çıktı. Yıllardır faili meçhul olarak bilinen olay, dosyanın tekrardan gündeme gelmesiyle birlikte çözüldü.

Beş Poşet Bebek Bulundu

Tokat kent merkezine ortalama 5 kilometre uzaklıktaki çöplükte geri dönüşüm işçisi tarafından bulunan bebek cesedi, aynı dönem olay yerine gelen ekipler tarafından beş farklı poşete sarılı halde bulunmuştu.

Uygulanan incelemede bebeğin henüz bir günlük olduğu belirlenmiş, otopsi raporunda ise göbek bağı ile boğularak öldürüldüğü tespiti gerçekleşmişti. Yıllarca devam eden soruşturma ise sonuçsuz kalmıştı.

Kimlik Tespiti Yapıldı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosyayı tekrardan açan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kriminal incelemeler sonucu bebeğin biyolojik anne ve babasının kimliğini tespit etti.

Niksar ilçesinde ikamet eden H.K. ve eşi Ç.K. gözaltına alındı. İlk ifadesinde bebeğin ölü doğduğunu düşündüğünü bildiren anne, çocuğu bu sebeple çöpe attığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve baba, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.