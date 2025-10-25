1956'da İstanbul'da doğdu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.

Mesleğe 1975 yılında Tercüman'la başladı.

1990 yılında Meydan'a geçti.

1994 yılında Kanal 6'da Bizim Stadyum'u sunmaya başladı.

1996 yılında HBB'ye geçti. 1998'de atv'ye geçti.

2004 yılında TRT 1'e geçti.

2005'te Flash TV'ye geçti. 2006'da Cine5'e geçti.

2008'de Kanaltürk'e geçti.

2010'da TV8'e geçti.

2012'de Habertürk'e geçti.

Halen Sportürk ve Bizim Stadyum'u sundu.

Son olarak Faik Çetiner Fanatik gazetesinde gazetecilik hayatını sürdürüyordu.

Neden Öldü?

Spor dünyasının usta yazarlarından kıdemli gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti.

2023 yılında kalp krizi geçiren ve by-pass ameliyatı olan Faik Çetiner, 25 Ekim 2025 tarihinde hayatını kaybetti.