Önal’ın değerlendirmeleri, Türkiye’deki internet tarifeleri ve şirketin altyapı stratejileri konusundaki görüşleri, kamuoyunun ilgisini çekti. Peki, Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal kimdir? İşte detaylar...

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

Ümit Önal, 1973 doğumlu ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Medya ve iletişim sektörlerinde uzun yıllara dayanan deneyimi ile tanınan Önal, profesyonel kariyerine medya sektöründe başlamıştır. 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu’na katılan Önal, burada ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği gibi kritik görevlerde bulunmuştur. Bu görevlerinde Türkiye’nin televizyon yayıncılığı ve reklam sektöründeki gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.

2015 yılında Digitürk’ün Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamış olan Önal, Digitürk'ün BeIN Media Group’a satış sürecini başarıyla yönetmiş, böylece medya sektöründeki stratejik karar alma yeteneğini pekiştirmiştir. 2016 yılında Türk Telekom’a katılan Önal, burada Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiş, 2018 yılında Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Ağustos 2019’da Türk Telekom CEO’su olarak görevlendirilen Önal, 2022 Mart’tan itibaren Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

MEDYA VE TELEKOM SEKTÖRÜNDEKİ ROLÜ

Ümit Önal’ın medya sektöründeki etkisi, özellikle 2007-2015 yılları arasında Turkuvaz Medya Grubu ve Digitürk’teki görevleriyle belirginleşmiştir. ATV’nin Genel Müdürü olarak, Türkiye’de televizyon yayıncılığında önemli değişiklikler gerçekleştirmiş, reklam sektöründe stratejik kararlar alarak sektördeki dinamikleri etkilemiştir. Digitürk’ün BeIN Media Group’a satış sürecini yöneterek, medya ve iletişim alanındaki derin bilgi ve deneyimini göstermiştir.

Türk Telekom’daki liderlik dönemi ise, şirketin dijital ve teknolojik dönüşümüne öncülük etme süreciyle karakterize edilmiştir. Önal, Türk Telekom’un CEO’su olarak, şirketin vizyonunu ileriye taşımış ve Türkiye’nin iletişim altyapısını güçlendirme konusunda önemli adımlar atmıştır.

ÜMİT ÖNAL’IN AÇIKLAMALARI

Türk Telekom’un yılın ikinci çeyreğine ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladığı toplantıda Ümit Önal, Türkiye’deki internet tarifeleri hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Önal, Türkiye’deki internet tarifelerinin “sudan ucuz” olduğunu belirterek, "Türkiye’de internet tarifeleri, neredeyse bedava gibi. Vatandaşlarımız markete her gittiğinde küçük küçük zamlarla karşılaşıyor. Ancak bizim sektörümüzde yıllık taahhütler var ve bu taahhütler kapsamında enflasyon etkisiyle fiyatlar artabiliyor. Sosyal medyada gördüğünüz yüzde 200’ü, 300’ü bulan zamlar gerçeği yansıtmıyor" dedi. Önal, Türkiye’de internet fiyatlarının Avrupa ortalamasının çok altında olduğunu ve Irak gibi komşu ülkelerdeki tarifelerden bile daha uygun olduğunu vurguladı.

Önal, ayrıca ortak altyapı taleplerine ilişkin de önemli bir değerlendirme yaptı. Türkiye’de fiber altyapının büyük kısmının tamamlandığını belirten Önal, diğer şirketlerin ortak altyapı taleplerini, Türk Telekom’un altyapısına "çökme hamlesi" olarak gördüklerini ifade etti. Önal, “Şimdiye kadar neredeyse fiber altyapının büyük bölümünü tamamladık. Diğer şirketlerin bu altyapıyı kullanma taleplerini, şirketimizin altyapısına çökme hamlesi olarak değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Türk Telekom’un hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) geçmesi ve olası blok satışlar hakkında da açıklamalarda bulunan Önal, TVF'nin Turkcell ve Türk Telekom’un birleşmesine yönelik bir gündemlerinin olmadığını ve bu konuda herhangi bir planlarının bulunmadığını belirtti.

FİBER ALTYAPI VE GELECEK VİZYONU

Ümit Önal, Türkiye’nin fiber altyapısına dair hedeflerini de paylaştı. Türkiye’de birkaç yıl içinde fiber erişimine sahip olmayan hane kalmayacağını öngören Önal, “2024 yılının ilk yarısında fiber ağ uzunluğumuzun 449 bin kilometreye, fiber hane kapsamamızın ise 32,4 milyona ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Ayrıca, mobilde faturalı abone artışının rekor seviyelere ulaştığını belirten Önal, “Fiber Mobilite çağını başlatıyoruz. Fiber alandaki gücümüzü mobilde de kullanarak bu çağın öncüsü olacağız” şeklinde konuştu.

Önal’ın açıklamaları, Türk Telekom’un dijital dönüşüm stratejisini ve Türkiye’nin teknoloji alanındaki gelişim hedeflerini bir kez daha gözler önüne serdi.