Denetimler sonucunda, ilan fiyatlarını artıran işletmelere toplamda yaklaşık 12 milyon lira idari para cezası kesildi. Bakanlık, piyasa istikrarını korumak ve vatandaşların mağduriyetini engellemek amacıyla fiyat denetimlerini artırdı.

Ticaret Bakanlığı, son dönemde basında yer alan "konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı" yönündeki haberlerin ardından bazı emlak işletmelerinin bu durumu fırsat bilerek fiyatlarda fahiş artışlara gittiğini tespit etti. Bu doğrultuda harekete geçen İç Ticaret Genel Müdürlüğü, emlak sektöründe fiyat artışlarını denetlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde bir emlak işletmesi haksız fiyat artışı nedeniyle 100 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.

Eylül ayı boyunca süren denetimlerde, haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen 117 emlak işletmesine daha aynı miktarda ceza kesildi. Böylece toplamda 11 milyon 700 bin liralık idari para cezası uygulanmış oldu. Bakanlık, piyasa manipülasyonlarına karşı sert tedbirler alarak, vatandaşların haklarını koruma noktasında kararlı adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ilan platformlarında gerçekleşen fiyat değişimlerinin yakından takip edildiği ve bu denetimlerin süreceği vurgulandı. Konut kredisi faiz oranlarındaki olası düşüşleri fırsata çevirmeye çalışan emlak işletmelerine yönelik idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı da ifade edildi.

Yozgat başta olmak üzere Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki haksız artışların önüne geçilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın bu tür denetimlerine devam etmesi bekleniyor. Bu adımların, emlak piyasasında spekülasyonların engellenmesi ve vatandaşların daha adil fiyatlarla konut sahibi olabilmesi için önemli bir rol oynayacağı öngörülüyor.