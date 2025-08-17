Artık site sakinleri, fahiş aidatlar ödemek zorunda kalmayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site yönetimlerinin bakanlık tarafından sıkı bir şekilde denetleneceğini açıkladı. Bu sayede, gelir ve gider kalemleri düzenli olarak takip edilecek ve aidat fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi hedeflenecek. Bu yeni düzenleme, site yönetimlerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırarak, haksız kazançların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Site Yönetimi Şirketlerine Sınıflandırma Geliyor

Sektörde düzenin sağlanması için bir diğer önemli adım da site yönetim şirketlerinin sınıflandırılması olacak. Artık "Ben yönetim şirketiyim" demekle bu iş yapılamayacak. Her bir şirket, bakanlık tarafından yetkilendirilip denetlenecek. Bu düzenleme, site sakinlerinin profesyonel ve güvenilir hizmet almasını sağlayacak. Denetimden geçemeyen ve yeterlilik belgesi olmayan firmalar sektörde faaliyet gösteremeyecek.

Kiracılar Hangi Giderleri Ödemek Zorunda?

Aidat konusundaki bir diğer tartışma konusu ise kiracıların hangi giderleri ödemesi gerektiği. Uzmanlar, kiracıların sadece kullanım kaynaklı giderleri (çalışan maaşı, ortak aydınlatma vb.) ödemekle yükümlü olduğunu belirtiyor. Ancak asansör değişimi, güçlendirme ve mantolama gibi demirbaş niteliğindeki masraflar, mal sahibi tarafından karşılanmalı. Bu net ayrım, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları gidermeyi hedefliyor. Ayrıca uzmanlar, kiracının ödeyeceği aidatın kira bedelini aşmaması gerektiğini de vurguluyor.