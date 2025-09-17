Tokat’ın Niksar ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre sürücü S.A. kontrolündeki minibüs, Güvenli köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesinin ardından yoldan çıktı.

Kazada sürücü S.A. ile yolcu olarak yer alan S.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalelerden sonra Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.