Gebze Çözüm Metal'in sahibi ve Yozgat kökenli iş insanı Harun Yazı, Gebze’de faaliyet gösteren fabrikasını Yozgat’a taşıma kararı aldı ve yeni fabrikasında savunma sanayi için üretim yapacağını duyurdu.

2015 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurduğu fabrikasında savunma sanayiye yönelik önemli üretimler gerçekleştiren Yazı, "Savunma sanayi sektöründe yer alıyoruz ve aynı zamanda yedek parça üretimi yapıyoruz" dedi.

YOZGAT'TA YENİ FABRİKA, GEBZE'DE DEPO

Harun Yazı, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde bir eldiven fabrikasını satın aldıklarını ve şu anda inşaat sürecinin devam ettiğini belirtti. "Yeni fabrikamız faaliyete geçtiğinde, hem eldiven hem de metal üretimi alanında yaklaşık 250-300 kişiyi istihdam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yozgat’ın Türkiye’nin savunma sanayi teşviklerinden faydalanan 6. bölge teşviklerinden yararlandığını vurgulayan Yazı, bu teşvikler kapsamında sosyal güvenlik ödemeleri ve vergilerden muaf tutulacaklarını, sadece personel maaşları için ödeme yapacaklarını belirtti. Ancak, kalifiye eleman yetiştirme konusunda bazı zorluklarla karşılaştıklarını da ekledi.

YATIRIMIN GETİRİLERİ VE GELECEK PLANLARI

Memleketine yatırım yapmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Yazı, "Yaklaşık 10 yıl önce ayrıldığım memleketime geri dönerek vefa borcumu ödemek istiyorum. Geniş bir makine parkurumuz var; lazer kesim, lazer kaynak, abkant büküm, giyotin makas, punç makineleri ve metal işleme merkezleri ile donatıldık. Ayrıca, eldiven üretim makineleri de yeni yatırımlarımız arasında yer alıyor" dedi.

Yazı, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrikada Eylül ayında üretime başlamayı planladıklarını ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla başka bir alanda ikinci bir fabrika kuracaklarını söyledi. Gebze’deki mevcut fabrikanın ise merkez olarak kalacağını, burada yalnızca depo ve sevkiyat işlemlerinin yapılacağını belirtti.

ZAMANINDA VE HIZLI ÜRETİM

Sanayi ve ekonomideki hızlı gelişmelere dikkat çeken Yazı, "Müşterilerimizin zamanının değerini biliyoruz ve bu nedenle hızlı ve zamanında üretim yapmaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

UZMAN KADRO VE İLERİ MÜHENDİSLİK TEKNİKLERİ

Yılların tecrübesiyle ürettikleri profesyonel ürünlerin Türkiye'nin çeşitli sektörlerinde güvenle kullanıldığını belirten Yazı, "Başarılarımız, müşterilerimizin olumlu geri dönüşleriyle pekişiyor. Gebze Çözüm Mühendislik olarak, profesyonel makina imalatı, çelik konstrüksiyon, lazer kesim, paslanmaz tank imalatı ve diğer sanayi ağırlıklı işlerde uzun ömürlü ürünler üretiyoruz" dedi.

Yazı, son olarak, "İleri mühendislik yöntemlerini kullanarak neredeyse sıfır hata ile ürünler üretiyoruz" açıklamasında bulundu.