Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleşen iş kazasında 1 işçi hayatını yitirdi.
Talihsiz olay, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Keskinler Kavşağı yakınlarında inşaatı süren bir fabrikada gerçekleşti.
Alınan bilgilere göre, fabrika inşaatında iskele direklerini yerleştiren Muhammet Erdem (20), vinç halatının kopması sonucu beton kolonun altında kaldı.
Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri Muhammet Erdem’in olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Erdem’in cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
