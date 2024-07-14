Fabio Miretti transfer haberleri ile gündeme geldi. İşte Fabio Miretti hakkında detaylar ve tüm merak edilenler...

Juventus'un orta saha oyuncusu Fabio Miretti, Fenerbahçe'ye transfer olacağı söylentileriyle gündeme geldi.

03 Ağustos 2003 doğumlu olan Miretti, 179 cm boyunda ve sağ ayaklı. Bu sezon Juventus formasıyla ilk 11'de 14 maça çıkan Miretti, 2 sarı kart görmüş ve 2 asist yapmış durumda. Transfer söylentileri, Miretti'nin geleceğiyle ilgili merakları artırmış durumda.