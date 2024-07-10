Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte altyapı takımındaki oyuncu sayısını artıran kulüp, haftada üç gün antrenman yaparak genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlıyor.

Bu yıl da çocukların yaz tatilini dolu dolu geçirmelerini sağlamak amacıyla kulüp tarafından çeşitli sportif faaliyetler düzenleniyor. Bu kapsamda civardaki ilçeler ve komşu illerle dostlukları pekiştirmek adına hazırlık maçları ve turnuvalar organize ediliyor. Bu maçlarda profesyonel kulüplerin gözlemcileri de bulunarak beğenilen oyuncularla iletişime geçiyor ve bu sayede öğrenci transferleri gerçekleşiyor.

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı ve Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü olarak gençlerimizin yaz tatilini verimli geçirmeleri için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Spor okulu faaliyetlerimizle onların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte altyapı takımımızdaki oyuncu sayısını artırdık ve haftada üç gün antrenmanlarımızı sürdürüyoruz.”

"SPORCULAR BÖYLELİKLE DAHA DA PROFESYONELLEŞİYOR"

“Amacımız, çocuklarımızın yaz tatilini dolu dolu geçirmelerini sağlamak ve civar ilçelerle komşu illerimizle dostluklarımızı pekiştirmek. Bu kapsamda hazırlık maçları ve turnuvalar düzenliyoruz. Bugün de Sivas Spor Okulu’ndaki 8-13 yaş arası sporcularımızla birlikte Yozgat’ta Yapı Tur Yozgat Spor Kulübü ile hazırlık maçına katıldık. Bu maçlar, genç oyuncularımıza profesyonellik katmaktadır. Ne kadar çok maç yaparlarsa o kadar çok gelişirler. Her iki takımın oyuncuları ve teknik heyetini gösterdikleri güzel dostluk ve centilmenlikten dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca, Yapı Tur Yozgat Spor Teknik Direktörü İlhami Ünal’a teşekkür ediyorum. Gençlerimizin spor yaparak gelişmeleri, sosyal ve fiziksel olarak güçlenmeleri için elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“BOZOKSPOR YOZGAT'IN TAKIMI”

Başkan Aydoğmuş, ayrıca bu dönem 3. ligde oynayacak Yozgat Bozoksporla ilgili açıklamada bulundu. Bozoksporun Yozgat'ın takımı olduğu belirten Aydoğmuş, “Yozgat siyasetinden sivil toplumuna, iş insanından esnafına tüm kesimlerinin takımına sahip çıkması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Bu konuda yapılacak görüşmelerde Bozoksporun yanında olduklarını belirten Aydoğmuş, “Acilen geniş kapsamlı toplantı yapmaya davet ediyorum. Ayrıca Yozgat Şehir Stadyumunun akıbeti konusunda Yozgat kamuoyu net açıklama beklemektedir. Bu konuda söz sahibi Spor Bakanlığının Yozgat’ı ciddiye almasını ve stadyum konusunda Spor Bakanından açıklama bekliyoruz” dedi.